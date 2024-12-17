Новые возможности для путешествий: вышли в продажу автомобили «Нива» в Германии. Узнайте цены и комплектации.

Российские внедорожники LADA Niva Legend продолжают завоевывать сердца германских автолюбителей. Два автомобиля, представленные на продажу дилерами из Хоргау и Мюнхеберга, вызвали повышенный интерес и были найдены в местных объявлениях на портале «Авто Mail.ru».

Продавец из Хоргау предлагает совершенно новую версию внедорожника «Нива», который был недавно запущен на конвейере завода «АвтоВАЗ». Автомобиль оснащен системой безопасности, экологичным двигателем класса «Евро-5» и разнообразным набором опций, включая ABS, подушки безопасности, кондиционер и многое другое.

Цена такого LADA Niva Legend составляет 20 000 евро или около 2,2 млн рублей по текущему обменному курсу. В России аналогичная модель оборудованная таким же набором опций в комплектации Luxe'24 доступна за полтора миллиона рублей.

Дилер из Мюнхеберга, в свою очередь, выставил на продажу улучшенную версию LADA Niva Legend Jagdwagen 2024 года выпуска, предназначенную специально для охотников и транспортировки животных. Автомобиль оснащен Российской системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» и имеет специальный пластиковый бокс для перевозки грузов в багажнике.

Стоимость данного внедорожника составляет 22 200 евро или около 2,4 млн рублей. Интересно, что все предлагаемые автомобили имеют пробег менее 100 километров, что позволяет немецким дилерам продавать их как подержанные автомобили без необходимости проведения дорогостоящих технических изменений.

Кроме того, каждая новая LADA снабжается двухлетней гарантией со стороны дилеров. Это становится дополнительным стимулом для потенциальных покупателей, продемонстрировав высокий уровень доверия к качеству автомобилей.

Ранее стало известно, что компания "АвтоВАЗ" планирует провести обновление внедорожников LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. В 2025 году вместо текущего 1,7-литрового мотора мощностью 80-83 лошадиные силы, автомобили будут комплектоваться двигателями 1,8 литра, которые сегодня устанавливаются исключительно на переднеприводные модели завода.