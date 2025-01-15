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LADA Iskra и LADA Niva Sport: представление новых моделей перед публикой

Презентация новинок от АвтоВАЗа: бюджетный седан LADA Iskra и спортивная версия «Нивы». Выбор кузова, мощности и настройки подвески.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.01.2025, 17:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На торжественном мероприятии в столице России - Москве, прошла презентация двух новинок от известного производителя автомобилей «АвтоВАЗ». Одним из них является бюджетный седан LADA Iskra, а другим - первая версия легендарного внедорожника «Нива» с уклоном в спорт.

Еще в прошлом году было объявлено о выходе автомобиля LADA Iskra. Этот седан займет промежуточное место между моделями LADA Granta и LADA Vesta по классу. LADA Iskra будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и кроссовер.

Покупатели также смогут выбрать один из трех видов двигателей. Платформа новинки базируется на уже существующей, однако были произведены значительные улучшения. В отношении версии Sport для внедорожника «Нива», ее разработкой занимается подразделение «Лада Спорт». Автомобиль будет оснащен 122-сильным двигателем.

Кроме того, предусмотрены специальные спортивные настройки для тормозной системы и подвески.

Фото: Carsweek.ru

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