LADA Iskra и LADA Niva Sport: представление новых моделей перед публикой

На торжественном мероприятии в столице России - Москве, прошла презентация двух новинок от известного производителя автомобилей «АвтоВАЗ». Одним из них является бюджетный седан LADA Iskra, а другим - первая версия легендарного внедорожника «Нива» с уклоном в спорт.

Еще в прошлом году было объявлено о выходе автомобиля LADA Iskra. Этот седан займет промежуточное место между моделями LADA Granta и LADA Vesta по классу. LADA Iskra будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и кроссовер.

Покупатели также смогут выбрать один из трех видов двигателей. Платформа новинки базируется на уже существующей, однако были произведены значительные улучшения. В отношении версии Sport для внедорожника «Нива», ее разработкой занимается подразделение «Лада Спорт». Автомобиль будет оснащен 122-сильным двигателем.

Кроме того, предусмотрены специальные спортивные настройки для тормозной системы и подвески.

Фото: Carsweek.ru

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