Какой из новых цветов BMW M5 выглядит наилучшим?

Новая модель BMW M5 была недавно представлена, и компания предлагает широкий выбор разнообразных цветовых решений. По мнению западных экспертов, новинка в целом лучше предыдущей модели, хотя несколько уступает в разгоне до 100 км/ч предыдущему M5 CS. После тест-драйва журналисты рассказали, что автомобиль действительно впечатляет.

Помимо основной линейки цветов, BMW также предлагает около 150 различных вариаций цветов через свою индивидуальную программу для гибридного M5. Компания опубликовала множество фотографий шести конкретных оттенков.

Один из вариантов краски выглядит ярко и смело. Этот цвет смешивает в себе радость и агрессию, особенно в сочетании с черным салоном. Черные колесные диски подчеркивают внешний вид автомобиля, а черные акценты на дверях и спереди-сзади делают его более эффектным и мускулистым.

Интересно, что яркая краска подчеркивает эмблемы M5 на передней и задней части автомобиля. Темные оттенки в фонарях создают драматичный контраст по сравнению с другими цветами на данной модели.

Еще один вариант - Alpine White. Это классический цвет BMW, который выглядит шикарно, хотя может показаться немного скучноватым.

Как отмечается, BMW выпустила специальную серию M2 в честь 30-летия присутствия на мексиканском рынке. BMW M2 Coupe 30 Years Edition доступен с двумя вариантами окраски, при этом, в отличие от стандартной версии, здесь предлагается только механическая коробка передач.