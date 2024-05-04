В США установка этой функции станет обязательной для новых автомобилей

Организация NHTSA, являющаяся ключевым элементом американской дорожной безопасности, установила жесткие правила, требующие, чтобы к 2029 году все новые автомобили, продаваемые в США, обязательно оснащались системами аварийного торможения, сообщает портал Max-Cars.

Этот шаг, ограничивающий выбор потребителей на рынке автомобилей США, может существенно повысить уровень безопасности, подчеркивают независимые эксперты. Таким образом достигается главная цель - улучшение стандартов автомобильной промышленности.

Помимо внедрения обязательных систем аварийного торможения, в каждом новом автомобиле будут представлены еще два важных инновационных элемента безопасности: система предотвращения столкновений спереди и система экстренного торможения, разработанные для обеспечения безопасности пешеходов.

Экспертные оценки показывают, что использование этих передовых технологий на практике может спасти не менее 360 жизней каждый год и предотвратить более 24 000 различных травм, получаемых участниками дорожного движения.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что ранее появилась информация о планах компании Jeep выпустить гибридную модель Gladiator 4xe в следующем году.