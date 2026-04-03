Changan UNI-S нового поколения скоро появится на российском рынке

Китайская автомобильная компания Changan объявила о выходе на российский рынок нового поколения компактного кроссовера UNI-S. Информацию об этом распространила пресс-служба производителя.

Новая модель UNI-S будет предлагаться в двух вариантах: с передним и полным приводом. Для переднеприводной версии предусмотрен 1,5-литровый турбированный двигатель Blue Core мощностью 157 л.с., тогда как полноприводная модификация оснащается мотором на 181 л.с. Оба варианта агрегатируются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Задняя часть шасси оснащена многорычажной подвеской, а дорожный просвет составляет 188 мм.

Автомобиль прошёл адаптацию для эксплуатации в российских климатических условиях. Для этого в комплектацию включён расширенный зимний пакет, который предусматривает обогрев рулевого колеса, всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Передние кресла получили электрорегулировки: водительское сиденье можно настроить по шести параметрам, оно оснащено функцией памяти, а у пассажирского доступны четыре регулировки, а также вентиляция, подогрев и функция приветственной посадки с автоматическим смещением.

В числе новых опций модели – электропривод багажной двери с возможностью бесконтактного открытия, панорамная крыша с люком и атмосферная подсветка салона.

За мультимедийные функции отвечает экран диагональю 14,6 дюйма, который объединён с виртуальной приборной панелью на 10,25 дюйма, формируя цифровое пространство для водителя и пассажиров. В автомобиле реализована поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также интегрированы сервисы «Яндекса» с голосовым управлением.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и удержания автомобиля в полосе движения, а также камера кругового обзора на 540 градусов с функцией «прозрачного шасси».