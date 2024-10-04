Автомобильные новинки на российском рынке: какой выбрать в 2024 году в зависимости от ваших потребностей?

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Выбор автомобиля - ответственное решение. Для тех, кто смотрит в будущее, компания "Автоновости дня" подготовила обзор семи новинок 2024 года, способных удовлетворить любой вкус и размер кошелька.

Haval H3

Среди интересных предложений - китайский кроссовер Haval H3. Эта модель, вышедшая в мае, представляет новую линейку Haval Pro. Автомобиль, построенный на платформе, схожей с Jolion и Dargo, имеет размеры 4520x1875x1745 мм (длина, ширина, высота) и колесную базу 2170 мм.

Доступны три комплектации: две с передним приводом (от 2 599 000 до 2 849 000 рублей) и одна с полным (3 099 000 рублей). Модель с передним приводом оснащена 1,5-литровым 143-сильным двигателем, а полноприводная версия оснащена 177-сильным мотором с турбонаддувом. Обе версии оснащены семиступенчатой "роботизированной" коробкой передач.

Evolute i-Space

Семейный кроссовер Evolute i-Space, собираемый в России, предлагает семь посадочных мест и гибридную силовую установку. Стоимость автомобиля составляет 3 360 000 рублей.

Модель оснащена мощностью 287 л.с., двумя видами батарей и способна разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды. Автономный пробег составляет 1150 км с заполненным топливным баком и заряженной батареей.

JAC T9

Для поклонников пикапов подойдет JAC T9. Цены на модель начинаются от 3 399 000 рублей. Это самый крупный пикап в линейке JAC, с колесной базой 3110 мм.

Автомобиль оснащен 224-сильным мотором и восьмиступенчатой трансмиссией. Пикап имеет подключаемый полный привод и электронно управляемую передачу межколесного дифференциала.

Geely Preface

Geely Preface - решение для ценителей бизнес-седанов. Оснащенный 2,0-литровым двигателем и семиступенчатой коробкой, седан доступен с начальной ценой 2 999 990 рублей.

В базовой комплектации предлагается широкий набор опций, включая адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и продвинутую аудиосистему. В топовой версии доступны дополнительные опции и улучшенная акустика.

MG Cyberster

MG Cyberster - раритетный кабриолет, предлагаемый в России. Этот спортивный родстер оборудован двумя электродвигателями и достигает 544 л.с.

Модель имеет запас хода до 576 км, камеру ночного видения и аудиосистему Bose. Стоимость начинается от ...

M-Hero

Рамный гибридный внедорожник M-Hero - выбор для ценителей премиальных моделей. Стоимость автомобиля составляет 15 990 000 рублей.

Мощностью 816 л.с. и запасом хода 750 км, M-Hero оборудован двухступенчатой трансмиссией, системой полного привода MATS и инновационной системой обнаружения препятствий.

LADA e-Largus

Самый локализованный электромобиль в России - LADA e-Largus. Недавно началось серийное производство этой модели.

Представленный в пассажирской и коммерческой версиях, e-Largus может проехать до 420 км на одной зарядке и имеет мощность до 163 л.с. Стоимость начинается от 2 990 000 рублей.

Авторы обзора "Автоновости дня" постарались представить наиболее интересные и разнообразные новинки автомобильного мира, отвечающие запросам различных категорий покупателей.