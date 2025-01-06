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Toyota готовится к выпуску обновленной версии легендарного Hilux в 2025 году

Новое поколение Toyota Hilux "Travo": обновленный дизайн и современная платформа. В Таиланде пикап будет конкурировать с Mitsubishi L200 и Ford Ranger.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.01.2025, 17:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Для популярной модели пикапа Toyota Hilux наступает время перемен. По информации издания Headlight, новое поколение пикапа порадует обновленным дизайном и усовершенствованной современной платформой.

 

Обновленная модель популярного Hilux получила прозвище “Travo”

Точная комплектация станет известна, когда Hilux Travo поступит в продажу. Где, кроме Таиланда, он появится, на данный момент неизвестно.

 

В Таиланде обновленная версия Toyota Hilux будет активно конкурировать с пикапами от Mitsubishi (L200) и Ford (Ranger).

 

Чем порадует новое поколение пикапа

Пока известно, что на рынке Таиланда новая версия появится с приставкой “Travo”. Согласно патентной документации у обновленного пикапа будет модернизированная рамная платформа, а также современный рулевой механизм, рассчитанный на использование электронных ассистентов.

 

Изменения затронут привычный облик пикапа, интерьер салона также будет модернизирован. Кроме того, производитель обновил гамму двигателей, добавив актуальную электроверсию.

Ранее мы рассказывали, что тюнинг-ателье TOM’S подготовило для Toyota Land Cruiser Prado уникальный спортивный обвес.

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