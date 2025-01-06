Toyota готовится к выпуску обновленной версии легендарного Hilux в 2025 году

Для популярной модели пикапа Toyota Hilux наступает время перемен. По информации издания Headlight, новое поколение пикапа порадует обновленным дизайном и усовершенствованной современной платформой.

Обновленная модель популярного Hilux получила прозвище “Travo”

Точная комплектация станет известна, когда Hilux Travo поступит в продажу. Где, кроме Таиланда, он появится, на данный момент неизвестно.

В Таиланде обновленная версия Toyota Hilux будет активно конкурировать с пикапами от Mitsubishi (L200) и Ford (Ranger).

Чем порадует новое поколение пикапа

Пока известно, что на рынке Таиланда новая версия появится с приставкой “Travo”. Согласно патентной документации у обновленного пикапа будет модернизированная рамная платформа, а также современный рулевой механизм, рассчитанный на использование электронных ассистентов.

Изменения затронут привычный облик пикапа, интерьер салона также будет модернизирован. Кроме того, производитель обновил гамму двигателей, добавив актуальную электроверсию.

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