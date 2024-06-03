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Новый Volkswagen Transporter слишком напоминает Ford

Недавние утечки информации показывают, что разработка нового Transporter включает в себя тесное сотрудничество между компаниями Volkswagen и Ford.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.06.2024, 16:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Недавние утечки информации показывают, что разработка нового Transporter включает в себя тесное сотрудничество между компаниями Volkswagen и Ford. Согласно данным Ceny Avto, будущее поколение Transporter будет базироваться на архитектуре, использованной в недавно вышедшем Ford Transit Custom.

Будущий автомобиль Volkswagеn будет разработан на базе Ford Transit Custom, что позволит интегрировать инженерные наработки Ford в процессе создания новой модели. Ford выступает в роли лидера в этом совместном проекте, предоставляя ключевые инженерные и производственные решения, необходимые для разработки Transporter.

Партнерство между компаниями позволяет Volkswagen использовать большой опыт и технические ресурсы Ford для создания нового Transporter. Несмотря на значительный вклад Ford, дизайнеры Volkswagen уделяют особое внимание тому, чтобы новый автомобиль оставался верен уникальному стилю и дизайну марки Volkswagen.

Первые тизерные изображения нового Transporter показали детали дизайна передней и задней частей автомобиля, соответствующие современной линейке Volkswagen.

Внутреннее оснащение нового Transporter будет включать фирменную мультимедийную систему Volkswagen, сохраняя традиционный немецкий стиль в интерьере автомобиля.

Среди новых моделей Volkswagen появится пассажирская версия под названием Caravelle, которая будет прямым конкурентом для Ford Tourneo. Это дополнение позволит Volkswagen укрепить свои позиции на рынке пассажирских автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, Volkswagen планирует выпустить электрическую версию автомобиля - eTransporter. Данная модель будет сходна с электрическим вариантом Ford E-Transit Custom, отражая стремление автомобильной отрасли к экологически чистым решениям в транспорте.

Предполагается, что премьера нового модельного ряда Transporter и его пассажирской версии Caravelle состоится в 2025 году. Также стоит отметить, что уже сейчас доступен к приобретению новый мощный электромобиль Volkswagen ID.3 GTX 2024 года.

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