LADA впервые показала новейший минивэн на фото.

В сети появились изображения нового минивэна LADA Van, представленные бывшим инженером российской компании. Автомобиль разработан на усиленной платформе от LADA Vesta.

На фотографии видно, что длина машины достигает 4,6 метра. Особое внимание привлекает колесная база - 2 909 мм. Этот параметр существенно превосходит колесную базу флагмана LADA Aura на 80 мм и Toyota Camry - на 85 мм.

В салоне нового минивэна может разместиться до 7 человек, которые могут занимать места на 3 рядах кресел. Интересно, что длина автомобиля напоминает универсал Dacia Jogger, популярный в Европе. На схеме новой модели выделены новые детали: желтые требуют доработки, зеленые совместимы с другими моделями.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что "АвтоВАЗ" вынужден провести ремонт тормозной системы своего нового флагмана. Однако работы будут выполнены в рамках предпродажной подготовки.