В России стартовали продажи обновлённого седана Geely Preface

Geely объявила о старте продаж обновленного бизнес-седана Preface на территории России. Как сообщили в пресс-службе компании, новая версия получила модернизированный двигатель с улучшенными показателями экономичности. Покупателям автомобиль предлагается в двух комплектациях: Люкс (Luxury) и Флагман (Flagship). Стоимость моделей составляет 3 329 990 и 3 429 990 рублей соответственно.

Новинку оснастили 2-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 150 л.с. Двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 325 Нм, доступный уже с 1 800 об/мин и до 3 000 об/мин. Агрегат работает вместе с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. По динамическим характеристикам Preface способен разгоняться с места до 100 км/ч за 9,5 секунды. Средний расход топлива в смешанном режиме по методике NEDC заявлен на уровне 7,1 литра на 100 км.

Комплектация Люкс (Luxury) включает все необходимое для эксплуатации в зимних условиях — сюда входят подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, ветрового и заднего стекол, боковых зеркал, а также форсунок омывателя. Модель комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой дальнего и ближнего света, шестью подушками безопасности. Для отделки интерьера использована черная экокожа премиального качества, потолок выполнен в темных тонах, а зеркало заднего вида оборудовано автозатемнением. Запуск двигателя осуществляется кнопкой.

В стартовом исполнении также присутствует система бесключевого доступа с водительской стороны, датчики дождя и света, климат-контроль на две зоны, отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда. Для водителя предусмотрена электрорегулировка сиденья в 10 направлениях, включая поддержку поясницы. Цифровая приборная панель имеет диагональ 10,2 дюйма, мультимедийная система — 13,2-дюймовый сенсорный экран с возможностью дублирования дисплея смартфона и поддержкой Bluetooth, аудиосистема оснащена восемью динамиками. Также предусмотрена камера кругового обзора 360°, четыре USB-разъема и розетка на 12 Вольт.

Версия Flagship отличается расширенным перечнем опций безопасности, черными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, системой бесключевого доступа для водителя и переднего пассажира, вентиляцией передних сидений и электроприводом регулировки кресла пассажира в четырех направлениях. Аудиосистема этой комплектации предусматривает 12 динамиков, включая отдельные колонки в подголовнике водителя.