Перспективная модель КАМАЗ поступает в продажу в России

Свежие данные раскрывают информацию о доступности седельного тягача, который оказывается более бюджетным вариантом по сравнению с популярной моделью КАМАЗ-54901. Новинка входит в линейку последнего поколения К5 и обладает просторной кабиной шириной 2300 мм с низкой крышей. Внутри тягач оснащен одной спальной комнатой и седельно-сцепным устройством, высота которого равняется 1150 мм, с максимальной нагрузкой до 11250 кг. Максимальная масса полуприцепа для использования с данным автомобилем составляет 36 250 кг.

Отличительной чертой новинки является двигатель КАМАЗ-689 с мощностью 390 лошадиных сил и 12-ступенчатая роботизированная трансмиссия, дополненная ретардером для безопасного спуска. Тягач также оснащен новым ведущим гипоидным мостом с оптимальным передаточным отношением, делающим его более экономичным. Важно отметить, что все детали автомобиля изготовлены отечественными производителями, что обеспечивает покупателям защиту от санкций и проблем с запасными частями.

По данным сотрудников завода, новый тягач КАМАЗ-54902 доступен по более привлекательной цене, чем флагманская модель, однако при этом сохраняет высокую надежность, комфортность и безопасность. Тягач приспособлен для региональных перевозок на расстояние до 1000 километров и начал серийное производство с августа. На данный момент первые клиенты уже смогли получить заказанные автомобили.