Lada нового поколения будет устойчива к коррозии

Первый серийный автомобиль Lada Iskra должен появиться на рынке весной 2025 года. По информации, полученной от источников внутри компании, автомобиль не будет подвержен ржавчине.

Это связано, прежде всего, с тем, что все кузовные детали Iskra будут полностью оцинкованными, включая крышу.

Некоторые производители автомобилей, в целях экономии, отказываются от оцинковки крыши, однако у новой Lada из Тольятти крыша также будет оцинкованной. Это свидетельствует о серьезном подходе инженеров к созданию новой модели, свободной от проблем коррозии и появления ржавчины.

Ранее стало известно, что бюджетная модель Lada Iskra будет иметь более простую конструкцию.