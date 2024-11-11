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Lada нового поколения будет устойчива к коррозии

Первый серийный автомобиль Lada Iskra должен появиться на рынке весной 2025 года. По информации, полученной от источников внутри компании, автомобиль не будет подвержен ржавчине.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.11.2024, 08:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Первый серийный автомобиль Lada Iskra должен появиться на рынке весной 2025 года. По информации, полученной от источников внутри компании, автомобиль не будет подвержен ржавчине.

Это связано, прежде всего, с тем, что все кузовные детали Iskra будут полностью оцинкованными, включая крышу.

Некоторые производители автомобилей, в целях экономии, отказываются от оцинковки крыши, однако у новой Lada из Тольятти крыша также будет оцинкованной. Это свидетельствует о серьезном подходе инженеров к созданию новой модели, свободной от проблем коррозии и появления ржавчины.

Ранее стало известно, что бюджетная модель Lada Iskra будет иметь более простую конструкцию.

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