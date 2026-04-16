Главная Новости Китайские автомобили Новая глава OMODA и JAECOO: что бренды покажут на автосалоне в Пекине
Новости

Новая глава OMODA и JAECOO: что бренды покажут на автосалоне в Пекине

На Пекинском международном автосалоне 24–28 апреля OMODA и JAECOO представят стратегию глобального развития посредством серии крупных мероприятий, включая демонстрации передовых технологий, громкие запуски новых продуктов и захватывающие тест-драйвы.
Редакция
16.04.2026, 13:53·2 мин
Фото: архив пресс-служб

Так бренды отметят два знаменательных события в своей истории: трехлетие OMODA и продажу миллионного автомобиля.

Всего за три года бренды прошли амбициозный путь до миллиона проданных автомобилей, став одними из самых быстрорастущих молодых автомобильных брендов в мире. Сегодня география присутствия насчитывает 64 страны от Южной Америки до Тихоокеанского региона.

Точкой притяжения на автосалоне в Пекине станет кроссовер OMODA 4 в стиле «кибер-меха», концепция которого вдохновлена футуристичными образами из цифровых миров. OMODA 4 впервые сойдет с конвейера именно 26 апреля. Новая модель переосмысляет футуристичный дизайн OMODA, подчеркивая стремление молодого поколения к индивидуальности. Продуманная эргономика интерьера и богатое технологическое оснащение превращают автомобиль в ультрасовременный инструмент для личной мобильности.

Главным фокусом OMODA и JAECOO в рамках салона будут инновации. Вместе с выставкой стартует тест-марафон сразу нескольких моделей с супергибридной системой (SHS), включая OMODA 5 SHS-H и JAECOO 7 SHS-H. В ходе марафона автомобили в реальных условиях от скоростных трасс до горных дорог докажут преимущества уникальной SHS: мощную динамику, экономичность расхода топлива и сверхдлинный запас хода.

Одна из самых ожидаемых премьер — мировой дебют интеллектуальной системы парковки VPD (Valet Parking Driver). Гости автосалона смогут лично протестировать технологию и проверить, как она упрощает повседневные поездки.

Участие в Пекинском международном автосалоне для OMODA и JAECOO — не просто демонстрация достижений и повод отпраздновать трехлетие. Через новую стратегию бренды представят свое видение будущего индустрии, в основе которого лежат технологичные ответы на запросы пользователей по всему миру.

Китайские автомобили (913)Omoda (113)Выставка (24)2026 (26)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация