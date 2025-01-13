Эпоха перемен: в России появятся передовые электромобили

Китайский автопроизводитель Changan представил новое поколение аккумуляторов от премиального бренда Avatr. Официально сообщается, что использование батарей CATL Freevoy Super Hybrid Battery стало новым этапом в развитии электромобильной индустрии, благодаря улучшенным характеристикам емкости, мощности и скорости зарядки.

Первым автомобилем Avatr, который получил в своем арсенале новейшую батарею, стал Avatr 12 REEV. Улучшенные характеристики аккумулятора сделали эксплуатацию электрокара более комфортной, особенно в условиях суровой российской зимы. Это решение делает Avatr 12 REEV более привлекательным для тех, кто ценит скорость, удобство и эффективность в городских условиях и повседневных поездках.

24 декабря Avatr заключил дополнительное соглашение с CATL, направленное на укрепление стратегического партнерства. Планируется совместная работа над новыми технологиями, разработка проектов и продвижение брендов. Основные направления сотрудничества заключаются в исследованиях литиевых батарей, применении новых материалов и создании инновационных деталей и компонентов для электромобилей.

«В будущем обе компании будут стремиться к инновационным подходам в определении продукта и быстрой его модификации через сценарии, модули и индивидуализацию. Это позволит нашим клиентам участвовать в настройке автомобилей. Структура энергопотребления в автомобилях будет зависеть от пользователей», — подчеркнул президент Avatr Technology Чэнь Чжуо.

Avatr активно продвигает концепцию безопасности в сфере электромобилей. Для всех автомобилей Avatr представлено новое шасси под названием Bedrock. Уникальная конструкция позволяет поглотить до 85% энергии при столкновении благодаря разделению верхней и нижней частей кузова и блокирующей системе, напоминающей авианосец.

В создании Bedrock используются высокопрочные материалы, включая сталь горячей штамповки класса 2000 МПа и алюминиевый сплав класса 600 МПа. Эта технология позволяет отключить электричество в случае аварии за 0,01 секунды и полностью разрядить батарею за 0,2 секунды, что снижает риск возгорания аккумулятора. Avatr становится пионером в области безопасности на рынке электромобилей.

Не забываем, что недавно Avatr получил сертификацию для продажи своей первой модели в России — электрического кроссовера Avatr 11. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) открывает путь к официальным продажам на российском рынке.