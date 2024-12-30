Мопеды, о которых вся страна мечтала: 5 культовых моделей из советской эпохи

Важным преимуществом мопеда была его доступная цена, которая была намного ниже, чем у мотоциклов. Также привлекательным фактором было то, что для управления мопедом не требовались права. Кроме того, для хранения этого транспортного средства не требовалось много места: его легко было разместить на балконе или даже у подъезда под окном, если в подвале не было места, сообщает эксперт издания "CarsWeek".

В 60-70-е годы мопеды относились к объектам ностальгии, так как они помогали добраться до дачных участков, где огороды обеспечивали семьи продуктами. Следить за участком без техники было затруднительно.

Мопеды были популярны и среди сельских жителей, которые могли быстро доехать за покупками или отправиться в лес за грибами и ягодами на этом маневренном и экономичном транспорте.

Воспоминания о простых в обслуживании мопедах сегодня вызывают ностальгию у всех, кто покинул пространства бывшего СССР. "CarsWeek" предлагает взглянуть на 5 культовых моделей, о которых мечтали многие парни в Советском Союзе.

Легенда львовского мотозавода - «Верховина»

Первая модель мопеда под названием "Верховина" была выпущена на львовском мотозаводе в 1970 году. Несмотря на то, что мопед предназначался для одного человека, на нем могло одновременно перемещаться до трех человек - двое на сиденье и один на багажнике. Максимальная скорость составляла 50 км/ч. Двигатель Ш-51 был заимствован у ковровского завода.

Фото: Carsweek.ru

В 1977 году появилась модель "Верховина-6" с двигателем Ковровского мотозавода Ш-57. Были улучшены крылья, седло и накладки на бак. Цена этого мопеда колебалась от 220 до 226 рублей. Модели с хромированными деталями стоили дороже. "Верховина-6" считалась самым быстрым мопедом в СССР.

Серийное производство серии "Верховина" было прекращено на 7-м представлении в 1981 году. Некоторое время после этого легендарные мопеды еще продавались в магазинах.

Позднее львовский завод переключился на выпуск более современных моделей мопедов, соответствующих европейским стандартам. С 1981 года началось производство мопедов "Карпаты".

Не самый быстрый, но стильный - «Карпаты»

Сегодня мопеды "Карпаты" являются экспонатами в музеях советской ретроавтомобильной техники, а также находятся в личных коллекциях коллекционеров. На львовском мотозаводе их выпускали с 1981 по 1997 год.

После "Верховины" на смену пришли "Карпаты", которые также пользовались популярностью среди молодежи. Модель с двигателем V-501 отличалась возможностью переключения скоростей как на руле, так и ножным рычагом, как на мотоциклах.

На "Карпатах" не были установлены велосипедные педали. Это придавало мопеду больше сходства с легким мотоциклом.

Фото: Carsweek.ru

Максимальная скорость "Карпат" достигала 40 км/ч, что было ниже, чем у "Верховины". Но дизайн этой модели, напоминающий мотоцикл, пользовался популярностью. С 1981 года и до конца производства в 1997 году конструкция "Карпат" оставалась практически неизменной.

Европейский стиль и комфорт: «Рига»

Мопеды "Рига" производили на латышском заводе "Красная звезда" с 1958 по 1998 год. Первоначально модель называлась "Spriditis", но затем была пересмотрена по примеру чешских мопедов Jawa. Это привело к появлению новой успешной модели.

Уже в 1960 году были выпущены первые десять мопедов "Рига-1". И через пять лет количество произведенных экземпляров достигло 90 тысяч. "Рига" отличалась от других моделей своим европейским дизайном и заботой о комфорте водителя.

Фото: Carsweek.ru

Мопед "Рига" предлагал хороший свет и отличную систему зажигания, что делало его популярным у водителей. Каждая новая модель улучшала предыдущую, и водители отмечали качество сборки.

Мини-мопед "Рига-26/30" - гибрид скутера и мопеда, который пользовался популярностью у водителей, у которых не было места для более крупной техники. С его весом в 150 килограммов его было легко поместить в багажник автомобиля.

Чешско-советский мини-мокик - «Стелла»

Летом 1987 года рижский мотозавод заключил соглашение с чешским предприятием "ZVL-Kolarovo" (ЧССР), производившим мопеды "Babetta". Благодаря этому партнерству появился новый мини-мокик "Стелла".

Производство моделей "Стелла" было организовано как в Чехословакии, так и в Латвии. Мопеды выпускались с 1990 по 1997 год.

Фото: Carsweek.ru

Детали стильного мини-мокика были советскими, а двигатель - чехословацким. На "Стеллу" устанавливались как моторы производства СССР, так и чешской сборки, выпущенные в литовском Шяуляе. Модель пользовалась успехом благодаря дизайну и комфорту. Водители отмечали удобство сиденья.

Советский мопед-«внедорожник» - «Дельта»

Мопеды "Дельта" производились как в Чехословакии, так и в Латвии, на Рижском заводе Красной Звезды с 1986 года. В мопедах, выпущенных на заводе в союзной Латвии, устанавливали моторы V-501. В моделях, собранных в Чехословакии, использовались двигатели Jawa, которые считались более современными.

Модель "Дельта", созданная на основе "Риги", отличалась компактными размерами. Стильный и продуманный дизайн делал ее похожей на маленький спортивный мотоцикл, включая высокий задний щиток.

Фото: Carsweek.ru

Максимальная скорость мопеда достигала 45 км/ч, что делало его популярным среди молодежи для поездок. Удобная конструкция корпуса и подвески способствовали комфортным путешествиям.

Владельцы "Дельты" характеризовали двигатель из Явы как надежный и долговечный, в то время как мопеды чешской сборки ценили за качество и надежность. "Дельта" весила всего 60 килограммов и оснащалась двигателем V-50/501 мощностью 1,78 л. с.

Эта модель ценилась за проходимость: даже непроходимые участки были преодолимы, что сделало "Дельту" самым проходимым мопедом в Советском Союзе. В дальнейшем "Дельту" активно использовали в различных видов спорта и туризма, модернизировав конструкцию и выпустив серию "Дельта-люкс", включавшую хромированные детали и указатели поворота.

Фото: drive2.ru

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