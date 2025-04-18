Философия Чака Норриса: "Я больше работал над собой, чем над машиной"

Доминирование McLaren уже стало обычным явлением, и пилоты этой команды продемонстрировали два лучших результата после тренировок в Саудовской Аравии. Ландо Норрис опередил своего партнёра на треке менее чем на две десятых секунды.

Ландо Норрис (1-й): «Уик-энд начался удачно, первый день был продуктивным, но я больше фокусировался на себе, чем на настройке машины. Мне было важно почувствовать себя комфортно за рулём, чтобы чувствовать себя более уверенно в гонке.

Думаю, что я справился с этой задачей, и всё идёт по плану. Мы накатали много кругов, собрали ценную информацию, уделяя внимание различным аспектам, которые мы считаем ключевыми в подготовке к квалификации завтра».

Оскар Пиастри (2-й): «Мы уверенно отработали практическую часть в пятницу. Были некоторые трудности, но я чувствую, что у нас хороший темп. В то же время кажется, что наши соперники не сильно отстают, поэтому нам нужно поработать над несколькими моментами, чтобы максимально подготовиться к квалификации».