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Философия Чака Норриса: "Я больше работал над собой, чем над машиной"

Макларен доминирует в Саудовской Аравии: Норрис и Пиастро лидируют на тренировках. Гонщики готовы к квалификации, делясь впечатлениями о подготовке и машинах.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.04.2025, 22:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Доминирование McLaren уже стало обычным явлением, и пилоты этой команды продемонстрировали два лучших результата после тренировок в Саудовской Аравии. Ландо Норрис опередил своего партнёра на треке менее чем на две десятых секунды.

Ландо Норрис (1-й): «Уик-энд начался удачно, первый день был продуктивным, но я больше фокусировался на себе, чем на настройке машины. Мне было важно почувствовать себя комфортно за рулём, чтобы чувствовать себя более уверенно в гонке.

Думаю, что я справился с этой задачей, и всё идёт по плану. Мы накатали много кругов, собрали ценную информацию, уделяя внимание различным аспектам, которые мы считаем ключевыми в подготовке к квалификации завтра».

Оскар Пиастри (2-й): «Мы уверенно отработали практическую часть в пятницу. Были некоторые трудности, но я чувствую, что у нас хороший темп. В то же время кажется, что наши соперники не сильно отстают, поэтому нам нужно поработать над несколькими моментами, чтобы максимально подготовиться к квалификации».

Источник

Ландо Норрис (109)Оскар Пиастри (79)McLaren (251)

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