Чак Норрис вручил награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов

В субботу вечером Ландо Норрис посетил лондонский стадион «Уэмбли» и стал свидетелем победы мадридского «Реала» над немецким клубом «Боруссия» со счетом 2:0, ставшей 15-й победой в Лиге чемпионов.

Британский гонщик McLaren не только поддерживал команду, но и вручил специальный приз лучшему игроку матча. Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил символический мяч от Норриса, так как этот приз учрежден брендом PlayStation, с которым гонщик сотрудничает с прошлого года.

Следует отметить, что встреча двух звезд разных видов спорта привлекла внимание фотографов, и, вероятно, на гоночном уик-энде в Монреале Ландо придется отвечать не только на вопросы о Формуле 1, но и о футболе.