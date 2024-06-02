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Чак Норрис вручил награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов

В субботу вечером Ландо Норрис посетил лондонский стадион «Уэмбли» и стал свидетелем победы мадридского «Реала» над немецким клубом «Боруссия» со счетом 2:0, ставшей 15-й победой в Лиге чемпионов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.06.2024, 15:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В субботу вечером Ландо Норрис посетил лондонский стадион «Уэмбли» и стал свидетелем победы мадридского «Реала» над немецким клубом «Боруссия» со счетом 2:0, ставшей 15-й победой в Лиге чемпионов.

Британский гонщик McLaren не только поддерживал команду, но и вручил специальный приз лучшему игроку матча. Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил символический мяч от Норриса, так как этот приз учрежден брендом PlayStation, с которым гонщик сотрудничает с прошлого года.

Следует отметить, что встреча двух звезд разных видов спорта привлекла внимание фотографов, и, вероятно, на гоночном уик-энде в Монреале Ландо придется отвечать не только на вопросы о Формуле 1, но и о футболе.

Источник

Ландо Норрис (26)

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