Норрис: С нетерпением ожидаю возвращения в Майами

Для команды McLaren грядущий этап в Майами практически родной, ведь именно здесь гонщики так ждали эту возможность.

Андреа Стелла, возглавляющий коллектив, поделился своими мыслями: «Показав обнадеживающие результаты на трассе в Китае, мы направляемся на улицы Майами - это наш первый старт в этом сезоне в США.

Нас снова ожидает уик-энд с субботним спринтовым заездом, что в сочетании с сложным характером трассы и жаркой погодой может создать нам ряд трудностей. Но мы готовы к ним».

Ландо Норрис: «С нетерпением жду визита в Майами. Это первый этап в США в этом сезоне, который всегда отличается невероятной атмосферой благодаря местным болельщикам.

После успешной гонки в Китае и второго в этом сезоне подиума я провел время с командой, проанализировав данные предстоящего этапа в Майами. Будет нелегко, но мы готовы к вызову. Давай!»

Оскар Пиастри: «Я с волнением жду предстоящего этапа в Майами, ведь это шанс впервые в этом сезоне погонять на американской почве. Это уже мой второй старт на этой трассе, и атмосфера здесь впечатлила меня в прошлом сезоне.

На грядущем этапе я выступлю в новом шлеме, выполненном в традиционных цветах Майами. Я считаю, что он выглядит просто потрясающе!»