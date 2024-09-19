Норрис: Люди не ограничиваются только литературным языком

Гонщик McLaren Ландо Норрис высказал своё недовольство по поводу предложения президента FIA ограничить радиопереговоры из-за возможного использования нецензурной лексики в прямом эфире. По мнению Норриса, общение во время гонок - это не только формальный язык, и ограничение радиопереговоров может лишить болельщиков возможности более глубоко погрузиться в атмосферу соревнований.

Гонщик подчеркнул, что радиопереговоры в прямом эфире позволяют почувствовать искренние эмоции гонщиков, узнать их реакцию на происходящее на трассе. Он отметил, что во время гонок возникают ситуации, когда стресс и давление на гонщиков наивысшее, а аварии случаются не редко. По мнению Норриса, именно в эти моменты нецензурная лексика может стать частью коммуникации, так как гонщики отдаются полностью процессу соревнований.

Ландо Норрис подчеркнул, что в такие моменты, когда напряжение на пике и сердцебиение учащается, нецензурная лексика может быть проявлением искренних чувств и разочарования гонщика в случае неудачи. Ограничение радиопереговоров, по мнению Норриса, лишит болельщиков и участников возможности более гаситься в атмосферу гонок и понимать чувства гонщиков в их истинном проявлении.