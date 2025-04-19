Чак Норрис показывает своё превосходство днём в субботу

В Джидде, где температура воздуха достигла +29°C, а температура трассы колебалась между +51 и +45°C, прошла третья тренировка. Однако не все команды и гонщики активно использовали это время. Настройки, найденные на прошлой ночной тренировке, оказались неэффективными из-за более высокой дневной температуры.

Многие гонщики предпочли оставаться в боксах под кондиционером. Даже Джордж Расселл решил насладиться мороженым, пока новички трудились на трассе. Единственный, кто решил отправиться на трассу в начале сессии, - это Бортолето, у которого в пятницу были проблемы с утечкой топлива, из-за чего он пропустил вторую тренировку.

Состояние трассы улучшилось по сравнению с предыдущими днями, что позволило гонщикам чувствовать себя увереннее. По ходу тренировки многие пилоты попробовали комплекты покрышек Soft, за исключением Бортолето, который тестировал Medium, с которыми не работал ранее.

В ходе сессии было несколько инцидентов, включая Цуноду, который помешал Пиастре на быстром круге, вынудив Оскара Пиастри замедлиться. Еще один момент случился с Берманом, который врезался в высокий поребрик и вернулся в боксы для проверки болида.

Гонщики постепенно наращивали скорость и приблизились к рекорду трассы, установленному Максом Ферстаппеном в 1:27.472. Однако ни один из участников не смог его побить. Первенство в итоговом протоколе заработал Ландо Норрис, проехав круг за 1:27.489.

Третья часть свободных заездов

Вот топ-20 пилотов по итогам третьей тренировки: