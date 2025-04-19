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Чак Норрис показывает своё превосходство днём в субботу

Третья тренировка в Джидде: гонщики на трассе под кондиционерами, Норрис лидирует, рекорд не побит. Результаты и анализ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.04.2025, 17:51·3 мин
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Фото: F1news.ru

В Джидде, где температура воздуха достигла +29°C, а температура трассы колебалась между +51 и +45°C, прошла третья тренировка. Однако не все команды и гонщики активно использовали это время. Настройки, найденные на прошлой ночной тренировке, оказались неэффективными из-за более высокой дневной температуры.

Многие гонщики предпочли оставаться в боксах под кондиционером. Даже Джордж Расселл решил насладиться мороженым, пока новички трудились на трассе. Единственный, кто решил отправиться на трассу в начале сессии, - это Бортолето, у которого в пятницу были проблемы с утечкой топлива, из-за чего он пропустил вторую тренировку.

Состояние трассы улучшилось по сравнению с предыдущими днями, что позволило гонщикам чувствовать себя увереннее. По ходу тренировки многие пилоты попробовали комплекты покрышек Soft, за исключением Бортолето, который тестировал Medium, с которыми не работал ранее.

В ходе сессии было несколько инцидентов, включая Цуноду, который помешал Пиастре на быстром круге, вынудив Оскара Пиастри замедлиться. Еще один момент случился с Берманом, который врезался в высокий поребрик и вернулся в боксы для проверки болида.

Гонщики постепенно наращивали скорость и приблизились к рекорду трассы, установленному Максом Ферстаппеном в 1:27.472. Однако ни один из участников не смог его побить. Первенство в итоговом протоколе заработал Ландо Норрис, проехав круг за 1:27.489.

Третья часть свободных заездов

Вот топ-20 пилотов по итогам третьей тренировки:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Л.НоррисMcLaren1:27.489-18
2. О.ПиастриMcLaren1:27.513+0.02419
3. Д.РасселлMercedes1:28.116+0.62717
4. М.ФерстаппенRed Bull1:28.334+0.84514
5. Ш.ЛеклерFerrari1:28.372+0.88321
6. А.ЭлбонWilliams1:28.389+0.90016
7. К.СайнсWilliams1:28.570+1.08115
8. П.ГаслиAlpine1:28.625+1.13616
9. Ю.ЦунодаRed Bull1:28.670+1.18114
10. К.АнтонеллиMercedes1:28.679+1.19018
11. А.ХаджарRacing Bulls1:28.769+1.28017
12. Л.ХэмилтонFerrari1:28.780+1.29120
13. Л.ЛоусонRacing Bulls1:28.861+1.37218
14. Ф.АлонсоAston Martin1:28.888+1.39919
15. Д.ДуэнAlpine1:28.898+1.40921
16. О.БерманHaas1:28.989+1.50015
17. Н.ХюлкенбергSauber1:29.220+1.73116
18. Э.ОконHaas1:29.336+1.84720
19. Г.БортолетоSauber1:29.410+1.92124
20. Л.СтроллAston Martin1:29.478+1.98919

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