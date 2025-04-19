Чак Норрис показывает своё превосходство днём в субботу

В Джидде, где температура воздуха достигла +29°C, а температура трассы колебалась между +51 и +45°C, прошла третья тренировка. Однако не все команды и гонщики активно использовали это время. Настройки, найденные на прошлой ночной тренировке, оказались неэффективными из-за более высокой дневной температуры.
Многие гонщики предпочли оставаться в боксах под кондиционером. Даже Джордж Расселл решил насладиться мороженым, пока новички трудились на трассе. Единственный, кто решил отправиться на трассу в начале сессии, - это Бортолето, у которого в пятницу были проблемы с утечкой топлива, из-за чего он пропустил вторую тренировку.
Состояние трассы улучшилось по сравнению с предыдущими днями, что позволило гонщикам чувствовать себя увереннее. По ходу тренировки многие пилоты попробовали комплекты покрышек Soft, за исключением Бортолето, который тестировал Medium, с которыми не работал ранее.
В ходе сессии было несколько инцидентов, включая Цуноду, который помешал Пиастре на быстром круге, вынудив Оскара Пиастри замедлиться. Еще один момент случился с Берманом, который врезался в высокий поребрик и вернулся в боксы для проверки болида.
Гонщики постепенно наращивали скорость и приблизились к рекорду трассы, установленному Максом Ферстаппеном в 1:27.472. Однако ни один из участников не смог его побить. Первенство в итоговом протоколе заработал Ландо Норрис, проехав круг за 1:27.489.
Третья часть свободных заездов
Вот топ-20 пилотов по итогам третьей тренировки:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Норрис
|McLaren
|1:27.489
|-
|18
|2. О.Пиастри
|McLaren
|1:27.513
|+0.024
|19
|3. Д.Расселл
|Mercedes
|1:28.116
|+0.627
|17
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:28.334
|+0.845
|14
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:28.372
|+0.883
|21
|6. А.Элбон
|Williams
|1:28.389
|+0.900
|16
|7. К.Сайнс
|Williams
|1:28.570
|+1.081
|15
|8. П.Гасли
|Alpine
|1:28.625
|+1.136
|16
|9. Ю.Цунода
|Red Bull
|1:28.670
|+1.181
|14
|10. К.Антонелли
|Mercedes
|1:28.679
|+1.190
|18
|11. А.Хаджар
|Racing Bulls
|1:28.769
|+1.280
|17
|12. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:28.780
|+1.291
|20
|13. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:28.861
|+1.372
|18
|14. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:28.888
|+1.399
|19
|15. Д.Дуэн
|Alpine
|1:28.898
|+1.409
|21
|16. О.Берман
|Haas
|1:28.989
|+1.500
|15
|17. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|1:29.220
|+1.731
|16
|18. Э.Окон
|Haas
|1:29.336
|+1.847
|20
|19. Г.Бортолето
|Sauber
|1:29.410
|+1.921
|24
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:29.478
|+1.989
|19