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Штрафные баллы получили Норрис и Элбон

Ландо Норрис и Алекс Элбон получили штрафные баллы по итогам Гран При Катара. Гонщик McLaren был оштрафован на 10 секунд Stop&Go и получил три штрафных балла за несоблюдение скорости в зоне двойных жёлтых флагов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис и Алекс Элбон получили штрафные баллы по итогам Гран При Катара.

Гонщик McLaren был оштрафован на 10 секунд Stop&Go и получил три штрафных балла за несоблюдение скорости в зоне двойных жёлтых флагов. Таким образом, у Норриса на данный момент три штрафных балла за последние 12 месяцев.

Алекс Элбон также был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за столкновение с болидом Кевина Магнуссена на первом повороте. У гонщика команды Williams в общей сложности 2 штрафных балла за последний год.

Источник

Ландо Норрис (95)McLaren (222)FIA (166)Williams (162)Александер Элбон (83)

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