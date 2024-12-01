Штрафные баллы получили Норрис и Элбон

Ландо Норрис и Алекс Элбон получили штрафные баллы по итогам Гран При Катара.

Гонщик McLaren был оштрафован на 10 секунд Stop&Go и получил три штрафных балла за несоблюдение скорости в зоне двойных жёлтых флагов. Таким образом, у Норриса на данный момент три штрафных балла за последние 12 месяцев.

Алекс Элбон также был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за столкновение с болидом Кевина Магнуссена на первом повороте. У гонщика команды Williams в общей сложности 2 штрафных балла за последний год.