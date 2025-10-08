«Normax покоряет Россию: "3000 продаж в год" — новый бестселлер среди коммерческих автомобилей»

Содержание:

Российский рынок коммерческих автомобилей пополнился новым игроком — брендом Normax. Как сообщают надежные источники со ссылкой на одного из основателей компании "Нормакс Авто" Антона Исаева, компания планирует реализовать до 3 тысяч машин ежегодно. Несмотря на кажущиеся скромными цифры, для новичка в сегменте коммерческих авто это значимый старт, особенно на фоне конкуренции с отечественными недорогими моделями и более дорогими европейскими аналогами.

Антон Исаев отмечает: Normax намерена занять нишу среднеценового сегмента, предлагая автомобили, адаптированные к российским дорогам и климату, при этом избавляя клиентов от сложностей, связанных с импортом и обслуживанием.

Почему Normax — золотая середина для бизнеса

Новая компания делает ставку на сбалансированность: автомобили Normax позиционируются как компромисс между бюджетными российскими машинами и европейскими иномарками, которые часто дороже и требуют сложной логистики при ввозе и дальнейшем обслуживании.

По словам Исаева, автомобили Normax создаются с учетом российских условий: им уделяется особое внимание комфорту и технической адаптации. Такой подход может быть востребован среди предпринимателей, которым необходимы надежные и удобные коммерческие автомобили без излишних затрат и хлопот.

Дебютный фургон: что под капотом

Первая модель бренда — цельнометаллический фургон, созданный на базе китайского Dongfeng K33. Новинка способна перевозить более 900 килограммов груза и оснащена двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 143 лошадиные силы. Модель комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач.

На старте продаж компания предлагает две модификации фургона, чтобы определить интерес покупателей к различным вариантам исполнения. Разработчики подчеркивают, что каждая деталь машины продумана с точки зрения практичности и удобства эксплуатации.

Планы на будущее: от импорта к локализации

В ближайшей перспективе Normax планирует расширить модельный ряд, добавив грузопассажирские и пассажирские автомобили, а также шасси для установки различных надстроек. На первых порах автомобили будут импортироваться, однако в компании рассматривают возможность локализации производства на территории России.

Такой шаг, по мнению Исаева, позволит уменьшить стоимость автомобилей и ускорить сроки их поставки, что сделает бренд еще более привлекательным для российских покупателей. Эксперты отмечают, что развитие Normax может стать заметным событием для отечественного сегмента коммерческих автомобилей.

Ранее сообщалось о выходе марки Normax на российский авторынок.

Источник. Фото — ixbt.com.