Нового Citroen 2CV не будет! Руководитель разочаровывает поклонников классической модели

Глава Citroen Тьерри Коскас заявил, что у него "нет конкретных проектов" относительно переосмысленной версии культовой модели 2CV, но вместо этого он удвоит усилия на "различные" и "более доступные" автомобили для семьи, сообщает Auto Express.

Мы спросили Коскаса, который возглавляет французскую марку с 2023 года, интересовался ли его коллектив успехом последнего Renault 5 и не планирует ли Citroen использовать новое желание публики к ретро-ремейкам.

"Мы предпочитаем смотреть вперед", - сказал нам Коскас. "Мы представили дизайнерский язык, который теперь довольно ясен и очень заметен в различных автомобилях. Я считаю, что нас должны узнавать, и нам нужно смотреть вперед. Я не собираюсь оглядываться назад".

Тем не менее, он отказался отвергнуть величественное наследие своей компании, сказав, что "Citroen - самый коллекционируемый бренд в мире" с поклонниками по всему миру. "Мы знаем, что у нас есть супер-культовые продукты", - отметил он.

"Я не против принципа иметь, может быть, один культовый автомобиль, который будет напоминать о славном прошлом Citroen. Но опять же, я не хочу сделать это общим направлением", - сказал он.