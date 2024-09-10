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"Без ограничений": в России начнут собирать мощные внедорожные пикапы JAC Hunter PHEV"

Компания Sollers объявила о выборе китайского автогиганта JAC в качестве восточного партнёра. Согласно данным, существует высокая вероятность (99%) того, что российский автопроизводитель начнет локализацию пикапа Hunter PHEV.
А
Антон Звонкий
10.09.2024, 10:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Sollers объявила о выборе китайского автогиганта JAC в качестве восточного партнёра. Согласно данным, существует высокая вероятность (99%) того, что российский автопроизводитель начнет локализацию пикапа Hunter PHEV.

Этот пикап представляет собой подзаряжаемый гибрид с 2-литровым 231-сильным бензиновым двигателем TGDI. Также в его состав входит 184-сильный электромотор, интегрированный в коробку передач, аналогично гибридным моделям Toyota. Систему дополняет 110-киловаттный (150 л.с.) генератор, заряжающий аккумуляторную батарею.

Гибридный JAC Hunter весит на 200 килограммов больше, чем классический бензиновый пикап, и его клиренс снижается с 21 сантиметра до 20. Заявленная грузоподъемность составляет 1200 килограммов, а время разгона до сотни занимает шесть секунд.

Согласно производителю, средний расход топлива составляет 7,5 литра. Однако для получения более точной информации о расходе топлива потребуются отзывы владельцев автомобилей с реальными цифрами потребления.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что компания Sollers планирует расширить свой модельный ряд с помощью современных и экономичных гибридов.

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