Премьер-министр: решение о смягчении целевых показателей продаж электромобилей в рамках мандата ZEV пока не принято

Премьер-министр Andy Burnham заявил, что решение об изменениях в неоднозначном ZEV Mandate пока не принято, несмотря на сообщения о его смягчении уже в ближайшие дни. Сейчас поставлена цель: к 2030 году 80 per cent новых автомобилей, продаваемых в Великобритании, должны быть электромобилями. Требования к их продажам ежегодно ужесточаются по мере приближения этой даты, однако BBC News сообщила, что на этой неделе план может быть пересмотрен.
Как передала Press Association, во время визита в Watford Burnham спросили, как возможное ослабление требований можно объяснить тем, кто воспримет его как отступление от экологической повестки правительства. Он ответил: “Well, the consultation on the mandate for zero-emission vehicles concluded only a fortnight ago, so obviously that is being looked at now…The range of responses to the consultation… so these reports are just that: they’re reports, they’re speculation and no decision has been made at this point.”
Сообщения появились в начале COP31 United Nations Climate Change Conference. Ранее, в августе, была запущена консультация по ZEV Mandate на фоне усиливающегося давления со стороны автомобильной отрасли, выступающей против действующих планов.
Представляя пересмотр требований, Transport Secretary Heidi Alexander тогда заявила: “It’s right we keep targets under review to ensure they’re practical and back British industry. The end goal hasn’t changed – but we need to take business with us on the journey and that’s exactly what we’re doing today by making sure industry has the chance to shape how we get there.”