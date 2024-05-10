«Нива» обзаведется передовой системой, которой раньше у нее не было.

АвтоВАЗ закончил сборку LADA Niva Travel с обновленной мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, включающей сервисы Яндекса. Первые автомобили уже готовы, несмотря на то, что начало производства было запланировано на конец мая, свидетельствуют фотографии, опубликованные в паблике Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что официальная презентация новой модели LADA Niva Travel с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, представленной с расширенным функционалом и интегрированными сервисами Яндекса, состоялась в середине апреля.

На изображениях видно, что автомобиль теперь оснащен дисплеем девяти дюймов вместо предыдущего семидюймового. Головное устройство имеет дополнительный ряд физических кнопок и более тонкую рамку. Присутствие магазина приложений Play Market от Google обеспечивает возможность загрузки необходимых приложений и подключения к Интернету.

Также было объявлено, что новая мультимедийная система включает в себя отечественную платформу «Яндекс Авто», предлагающую доступ к популярным сервисам, таким как «Навигатор», «Яндекс Музыка» и «Букмейт».

Управление мультимедиа и звонками осуществляется голосом через виртуального ассистента Яндекса - Алису. Для общения с ассистентом и разговоров по телефону используется новая система с двойным микрофоном и шумоподавлением. Кроме того, качество звука аудиосистемы улучшили дополнительные динамики.

Операционная система Android обеспечивает базу для мультимедийной системы, что позволяет обновлять программное обеспечение по воздуху без дополнительного оборудования. Интерфейс основан на системе виджетов и всплывающих уведомлений, адаптированных для безопасного использования в автомобиле и удобства владельцев смартфонов.

В конце марта «АвтоВАЗ» пересмотрел конфигурацию модели LADA Niva Travel, снизив стоимость самой дорогой версии на 13 тысяч рублей. Это касается специальной версии KHL, посвященной сотрудничеству концерна с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).