Главная Новости Спортивный автомобиль Nissan Z всё ещё может появиться в Великобритании
Nissan рассматривает возвращение спортивного купе Z в Европу с обновленным мотором, адаптированным к новым экологическим стандартам Euro 7.
Редакция
26.03.2026, 18:32·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Nissan уже несколько лет назад представила новое поколение спорткара Z, однако поклонники марки в Великобритании и Европе до сих пор не увидели модель у себя на дорогах. Тем не менее, как стало известно Auto Express после эксклюзивной беседы с Жорди Вила, вице-президентом по продажам и маркетингу Nissan Europe, надежда на появление автомобиля в регионе еще не потеряна.

Вила отметил: «Nissan Z — это особенный автомобиль, вокруг которого сложилось мировое сообщество поклонников. Мы рассчитываем на продолжение выпуска Z с двигателями внутреннего сгорания и продолжаем рассматривать способы вывода этих моделей на рынки Великобритании и Европы».

Следует напомнить, что Nissan Z оснащается 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Для европейских регуляторов по выбросам этот мотор выглядит уже устаревшим, а приближающиеся требования Euro 7 ставят перед инженерами марки непростую задачу по адаптации автомобиля к новым стандартам. При этом, как отмечают в компании, для нишевого спорткара решение не может заключаться просто в замене двигателя.

«Вариант с отдельной силовой установкой только для Европы нереалистичен», — указал Вила. — «Мы рассматриваем возможность адаптации уже существующего мотора под европейские нормы. На данный момент изучаются различные варианты конфигурации, но даже в случае необходимости снижения мощности, оно будет незначительным».

Стоит добавить, что недавно Nissan обновил линейку Z, и уже этим летом модернизированные версии появятся на других рынках мира. В центре внимания окажется версия Nismo, ориентированная на максимальное водительское удовольствие. Среди изменений — более отзывчивая работа двигателя, улучшенная отдача по крутящему моменту и меры по снижению веса автомобиля.

Источник

Нравится нашим читателям

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация