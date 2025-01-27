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Nissan представил бюджетного конкурента Lada Largus

Nissan предложил клиентам забронировать новый фургончик Magnite Move: просторный, практичный и дешевый. Уникальные особенности и характеристики автомобиля. Возможности и стоимость опций.
РедакцияР
Редакция
27.01.2025, 10:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Nissan представила своим клиентам возможность забронировать новый небольшой и экономичный фургончик Magnite Move. Он прошел изменения, став более функциональным автомобилем.

В новинке был убран второй ряд сидений, а вместо него установлена металлическая сетка, разделяющая автомобиль на две зоны. Окна в задней части автомобиля были заменены непрозрачными, а стекло задней двери дополнительно защищено. В фургоне создан ровный пол, а объем багажного отделения увеличен до 690 литров - практически вдвое. Максимальная грузоподъемность составляет 250 килограмм.

Среди доступных опций можно выделить наличие двух подушек безопасности, кондиционера, аудиоподготовки, простой приборки, штампованных дисков и других элементов.

В качестве двигателя предлагается 72-сильный 1-литровый атмосферный двигатель, который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы доступен турбированный двигатель в паре с вариатором.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что новые кроссоверы Nissan Qashqai поступили к российским дилерам по цене от 2,6 миллионов рублей.

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