Nissan представил бюджетного конкурента Lada Largus

Компания Nissan представила своим клиентам возможность забронировать новый небольшой и экономичный фургончик Magnite Move. Он прошел изменения, став более функциональным автомобилем.

В новинке был убран второй ряд сидений, а вместо него установлена металлическая сетка, разделяющая автомобиль на две зоны. Окна в задней части автомобиля были заменены непрозрачными, а стекло задней двери дополнительно защищено. В фургоне создан ровный пол, а объем багажного отделения увеличен до 690 литров - практически вдвое. Максимальная грузоподъемность составляет 250 килограмм.

Среди доступных опций можно выделить наличие двух подушек безопасности, кондиционера, аудиоподготовки, простой приборки, штампованных дисков и других элементов.

В качестве двигателя предлагается 72-сильный 1-литровый атмосферный двигатель, который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы доступен турбированный двигатель в паре с вариатором.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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