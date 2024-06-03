Производитель автомобилей Nissan прекращает инвестировать в разработку новых бензиновых двигателей

Тойота, Мазда и Субару недавно объявили, что объединяют усилия для разработки двигателей следующего поколения внутреннего сгорания. Однако другой японский автопроизводитель решил идти радикально другим путем, прекратив инвестирование в бензиновые и дизельные двигатели. Nissan заявил, что почти полностью прекратил тратить деньги на новые технологии внутреннего сгорания.

Австралийский журнал Drive беседовал с вице-президентом и главным планировщиком компании для региона Африка, Ближний Восток, Индия, Европа и Океания (AMIEO) о предстоящих событиях. Франсуа Байлли спросили о намерениях Nissan разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания: "Наше будущее - в электромобилях. Мы не инвестируем в новые силовые агрегаты для двигателей внутреннего сгорания, это точно".

Он также упомянул, что переход от автомобилей с традиционными двигателями к полностью электрическим моделям будет осуществлен с помощью технологии e-Power от Nissan. Это непривычная гибридная система, в которой двигатель внутреннего сгорания действует как генератор для зарядки батареи. Он не приводит колеса в движение, поэтому это похоже на роторный двигатель Mazda в кроссовере MX-30 и двухроторную установку в концепт-каре Iconic SP.

Для максимизации экономии топлива в этих гибридных автомобилях Nissan хочет повысить термическую эффективность двигателя внутреннего сгорания до впечатляющих 50 процентов. Компания работает над этой технологией уже несколько лет, объявив в начале 2021 года, что прототип e-Power достиг этого показателя в ходе испытаний. Стоит отметить, что линейка двигателей Toyota Dynamic Force объемом от трех до шести цилиндров уже превысила отметку в 40 процентов.

То, что Nissan больше не вливает деньги в разработку совершенно новых двигателей, не означает, что переход к полностью электрической линейке произойдет мгновенно. Байлли указал на то, что требования к выбросам продолжают смягчаться в некоторых частях мира, например в Африке, где еще действуют автомобили стандарта Евро 2. Автопроизводитель приведет свой портфель в соответствие с региональными требованиями, поэтому исчезновение двигателя внутреннего сгорания будет постепенным. Существующие двигатели скорее всего будут модернизированы для соответствия более строгим нормам.

Тойота, Мазда и Субару считают, что двигатель внутреннего сгорания можно сохранить, переведя его на почти углеродно-нейтральные топлива. Самый крупный автопроизводитель в мире работает над тремя рядными четырехцилиндровыми двигателями, в то время как бренд Zoom-Zoom создал специализированную команду по роторным двигателям. Что касается Subaru, то она готовит новую гибридную систему на основе своего фирменного оппозитного двигателя. Honda планирует перейти к полностью электрическим моделям на всех основных рынках (включая Северную Америку) уже к 2040 году.