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Нико Росберг привлек $100 миллионов инвестиций.

Недавно Нико Росберг объявил о завершении своей карьеры в Формуле 1 в 2016 году, сразу же после того, как стал обладателем титула.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.11.2024, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Недавно Нико Росберг объявил о завершении своей карьеры в Формуле 1 в 2016 году, сразу же после того, как стал обладателем титула. С тех пор немецкий гонщик стал активно заниматься бизнесом, инвестициями и телевизионными проектами, посещая иногда этапы чемпионата в качестве эксперта.

Основав венчурный фонд Rosberg Ventures, Нико Росберг добился привлечения инвестиций на сумму впечатляющую сумму в 100 миллионов долларов США. Гонщик отметил, что его статус чемпиона мира в Формуле 1 значительно облегчает процесс заключения выгодных сделок.

«Я очень скромный человек, – поделился Нико Росберг в интервью журналу Forbes. – У меня есть всего две минуты, чтобы произвести впечатление и выделиться из толпы. Недавно я подошел к Майку Мейплзу-младшему, соучредителю Floodgate, и сказал: «Привет, меня зовут Нико, я чемпион мира в Формуле 1».

Один из инвесторов Нико Росберга подтвердил журналу Forbes, что гонщик действительно успешен в бизнесе: «На рынке существует множество людей, которые лишь раздают обещания, обещая золотые горы. Но Нико действует и достигает результатов».

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