Нико Росберг: Самое важное — это интересная борьба!

Новый регламент Формулы 1 стал предметом активного обсуждения среди гонщиков, команд и представителей FIA. Несмотря на шквал критики со стороны участников чемпионата, изменения в технических правилах пришлись по душе зрителям, особенно молодой аудитории, на которую делают ставку владельцы Формулы 1.

В беседе с Bloomberg чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился взглядом на современные тенденции в автоспорте и приоритеты, которые формируют будущее Формулы 1.

По словам Нико Росберга, Формула 1 продолжает внедрять технологии, соответствующие актуальным запросам общества. Он отметил: «Современная силовая установка Формулы 1 – одна из самых эффективных в мире. Она на равных использует мощность двигателя внутреннего сгорания, работающего на углеродно-нейтральном топливе, и гибридной системы – 50% на 50%.»

Росберг также прокомментировал возникающую критику. По его словам, в последнее время пилоты вынуждены снижать скорость, чтобы пополнить заряд батареи, что может показаться странным для болельщиков, наблюдающих за гонщиками в столь мощных автомобилях. Тем не менее, бывший чемпион подчеркнул, что для него важнее всего видеть захватывающую борьбу как внутри команд, так и между ними.

Он выразил надежду, что Ferrari удастся сократить разрыв с Mercedes, а возвращение McLaren в борьбу за высокие позиции уже стало заметным. Росберг считает, что при наличии конкурентной борьбы между несколькими командами внимание болельщиков будет сосредоточено именно на спортивной интриге, а не на технических нюансах.

Отдельно Нико Росберг отметил успехи Кими Антонелли, который, будучи 19-летним дебютантом, возглавляет чемпионат мира после трёх этапов сезона. Росберг подчеркнул, что это выдающееся достижение, и что у молодого гонщика уже появилось множество поклонников.