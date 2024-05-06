Удовольствие от гонки получил Нико Хюлькенберг

В последней гонке в Майами Нико Хюлкенберг смог заработать очки только в субботнем спринте, а в основной гонке финишировал на 11-й позиции, однако гонщик остался доволен своим выступлением...

Нико Хюлкенберг поделился впечатлениями: «Это был хороший уик-энд. Сегодня у меня была возможность заработать ещё одно очко, однако первая половина гонки – первый этап и начало второго этапа – прошли не совсем гладко. Машина не обеспечивала нужного сцепления с трассой и не развивала достаточной скорости.

Режим VSC был активирован в неподходящий момент для нас, но настоящая машина безопасности помогла нам вернуться в борьбу – я провёл несколько увлекательных поединков. Я наслаждался гонкой и уверен, что мы не могли бы поступить иначе».

Кевин Магнуссен финишировал на 18-й позиции и поделился своим мнением: «Это был ещё один нелегкий день. Надеюсь, что в будущем у нас всё наладится. Важно двигаться вперед и показать лучший результат на следующем этапе».