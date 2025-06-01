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Нико Хюлькенберг доволен: "Всё сложилось идеально!"

Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето оценили результаты Гран При Испании. Швейцарская команда показала отличную производительность, опередив Alpine и Aston Martin.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2025, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во время Гран При Испании Нико Хюлькенберг финишировал пятым, улучшив лучший результат швейцарской команды с 2022 года. Таким образом, команда опередила в Кубке конструкторов не только Alpine, но и Aston Martin. Его молодой напарник, Габриэль Бортолето, финишировал на 12-й позиции.

Нико Хюлькенберг поделился своими впечатлениями от гонки, отметив, что результат принёс отличное настроение. Гонщик отметил, что благодаря сохранённым свежим шинам ему удалось проехать первый круг и включиться в борьбу. Хюлькенберг назвал гонку одной из своих лучших, подчеркнув, что технические новинки сработали, а разница в темпе между комплектами шин оказалась значительной.

Гонщик также выразил мнение о том, что техническая директива FIA по гибким крыльям могла повлиять на результаты других команд. Несмотря на неудачную квалификацию, Хюлькенберг почувствовал себя комфортно за рулём, что позволило ему войти в хороший ритм гонки.

Габриэль Бортолето, финишировавший на 12-й строчке, также поделился своими мыслями. Он отметил, что команда реализовала эффективную тактику, несмотря на старт на прикатанных шинах. Бортолето отметил, что у соперников, начавших гонку на свежих шинах, было заметное преимущество на первых кругах.

Гонщик подчеркнул, что команда сделала шаг вперёд за уик-энд, и Нико смог заработать очки, что свидетельствует о потенциале их машины. Бортолето выразил надежду на то, что этот результат придаст команде уверенности перед Гран При Канады.

Источник

Нико Хюлкенберг (92)Габриэль Бортолето (15)Sauber (134)

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