Перл Нико Хюлькенберга: Всё это выглядит как сказка

Нико Хюлкенберг, пилот, которого недавно считали ушедшим из Формулы 1, сейчас оказался в центре внимания. После того, как его контракт с Renault F1 не был продлен в 2019 году, мало кто предполагал, что он вернется на трассу. Однако судьба его распорядилась иначе, и сейчас он выступает в чемпионате за Haas F1.

Но самое удивительное, что Хюлкенберг стал гонщиком заводской команды Audi, созданной на основе Sauber. "Это хорошая история! - поделился Нико в интервью The Race. - Если говорить о том, что в Формулу 1 приходит Audi, то это вообще похоже на сказку".

Признавая, что перспектива выступать за Audi была для него неожиданностью, Хюлкенберг подчеркнул, что в дни сомнений и трудностей он стремился вернуться на гоночные трассы. "Всё-таки я знаю, что сидеть дома на диване ещё хуже!" - добавил он.

Хюлкенберг оценил сезон с Haas: "Сезон 2022 года команда начала неплохо, но затем прогресс прекратился. Я знал, что меня ждут не только солнечные деньки. Подписывая с ней контракт, я знал, что неизбежны и дни неудач, и встречный ветер".

В настоящее время Haas занимает 7-е место в Кубке конструкторов, заработав 27 очков на протяжении 14 этапов сезона. Из них 22 очка принес Нико Хюлкенберг. Команда отстаёт всего на семь очков от 6-й строчки.

Нико Хюлкенберг выразил готовность бороться до конца за каждый шанс на подъем в турнирной таблице: "Я в долгу перед этой командой. Я буду упираться до последнего поворота финальной гонки, чтобы заработать столько очков, сколько смогу".