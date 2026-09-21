Нико Хюлкенберг: Главное — провести уик-энд без ошибок

В Audi рассчитывают побороться за очки на предстоящем Гран При Азербайджана. Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето считают, что скорость машины R26 позволит команде претендовать на места в первой десятке в Баку.

Алан Макниш, гоночный директор: «Уик-энд в Мадриде получился обнадёживающим, и я доволен тем, как команда справилась со своей работой. Мы максимально использовали свои возможности, а ещё одно заработанное очко стало хорошей наградой за наши усилия. Теперь нужно продолжать двигаться в том же направлении.

В Баку пройдёт первый этап строенной серии, поэтому следующие несколько недель будут очень напряжёнными для всех, особенно учитывая, что все три гонки создадут серьёзную нагрузку на гонщиков и сотрудников команды. Наша задача заключается в том, чтобы хорошо делать свою работу, продолжать прогрессировать и создавать наилучшие условия для борьбы за очки».

Нико Хюлкенберг отметил, что Audi рассчитывает сохранить набранный темп:

«На нескольких последних этапах мы стабильно боремся за очки, и хотим оставаться на этих позициях. В Баку ситуация на трассе может очень быстро измениться, поэтому, если нам удастся чисто провести уик-энд и хорошо сделать всё, что от нас зависит, у нас будут возможности.

Думаю, предстоит очень плотная борьба, как и на предыдущих этапах, поэтому важно провести уик-энд без ошибок».

Габриэль Бортолето также рассказал о подготовке к этапу в Баку:

«Уик-энд в Мадриде получился не самым простым для меня, но мы снова были близки к выходу в финал квалификации, и у машины не было проблем со скоростью. Я хочу продолжить с того же места, на котором мы остановились.

В последнее время мы постоянно боремся за очки и знаем, что машина достаточно быстра для попадания в первую десятку. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы продолжать двигаться в этом направлении.

В Баку обычно проходят очень интересные гонки, и я готов вернуться за руль и посмотреть, каких результатов мы сможем добиться».