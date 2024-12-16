Нико Хюлькенберг об ожиданиях на 2025 год: "Нам предстоит сложный путь"

Немецкий пилот Нико Хюлкенберг вернется в команду, за которую выступал в 2013 году, чтобы присоединиться к ней в следующем сезоне. По информации из кулуаров гоночного мира, эта команда скоро станет заводской для Audi.

Хюлкенберг осознает, что его ожидает нелегкая задача, так как команда считается одной из самых слабых в настоящее время. «В нашем спорте уровень конкуренции очень высок, каждый дает все от себя, и вернуться в этот бой будет сложно. Alpine и Aston Martin, безусловно, улучшат свои показатели в следующем сезоне, а нам предстоит серьезная работа. Но настроение в команде позитивное», - отметил гонщик.

Он также поделился своим мнением о своем новом напарнике Габриэле Бортолето: «Я практически не знаком с Габриэлем, но я внимательно следил за его выступлениями в Формуле 2. С первой же попытки стать чемпионом в Формуле 3, а затем в Формуле 2 – это большое достижение. Довольно продолжительное время прошло с тех пор, как это случалось в последний раз. Габриэль – очень многообещающий гонщик», - подчеркнул Хюлкенберг.