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Нико Хюлькенберг не спешит с прогнозами

Нико Хюлкенберг в этом сезоне продемонстрировал отличные результаты в квалификациях, показав себя с лучшей стороны на трёх предыдущих этапах. Несмотря на не самую быструю машину Haas, он регулярно пробирался в финальную сессию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 15:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг в этом сезоне продемонстрировал отличные результаты в квалификациях, показав себя с лучшей стороны на трёх предыдущих этапах. Несмотря на не самую быструю машину Haas, он регулярно пробирался в финальную сессию. Это может говорить о том, что на гонке в Монако у гонщика есть все шансы на заработок очков. Однако Хюлкенберг предпочитает не строить излишне оптимистичных планов.

«Полагаю, в теории можно рассуждать и так, но я знаю, что такое Монако, – поделился своими мыслями Нико перед стартом уик-энда в княжестве на Лазурном берегу. – Поэтому я понимаю, что здесь необходимо добиться уверенности и хорошей гармонии в ощущениях за рулём».

Продолжая размышления, гонщик отметил: «Хорошо проехать круг и быть довольным результатом здесь всегда трудно. С одной стороны, я чувствую, что в состоянии справиться с этой сложнейшей задачей, с другой, трасса в Монако требует уважительного отношения».

Нико также отметил изменения в поведении машины Haas в этом году по сравнению с предыдущим сезоном. «В этом году автомобиль значительно отличается от того, что у нас было в прошлом сезоне, в поведении изменилось практически всё. Это касается прежде всего областей, в которых мы сталкивались с основными проблемами, и это является хорошим знаком».

Источник

Haas F1 Team (39)Нико Хюлкенберг (27)

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