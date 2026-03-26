Нико Хюлкенберг прокомментировал уход Джонатана Уитли из Audi

В четверг на автодроме в Сузуке пилот Audi Нико Хюлкенберг прокомментировал ситуацию вокруг неожиданного ухода главы команды Джонатана Уитли.

По словам Нико Хюлкенберга, в коллективе сохраняется позитивная атмосфера, и команда полностью сосредоточена на предстоящем гоночном уик-энде.

«Я узнал о решении Джонатана уйти примерно одновременно с остальными — это произошло в прошлый четверг. Не думаю, что могу добавить что-то к уже сказанному. Всё случилось, как случилось, а сейчас наш основной фокус — гонка и работа команды», — отметил гонщик Audi.

Хюлкенберг также подчеркнул, что не располагает дополнительной информацией о дальнейших планах Уитли. «Только время покажет, чем займётся Джонатан дальше, — сказал он. — Всё, что мне известно, уже сообщалось ранее».

По мнению Нико, возможно, причиной ухода Уитли стали личные обстоятельства, которые не позволили ему взять на себя долгосрочные обязательства перед командой. В Audi приняли решение отпустить руководителя. «Остальное — уже история. Будущее покажет, что нас ждёт», — резюмировал Хюлкенберг.