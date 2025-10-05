Главная Новости Нико Хюлкенберг: "Это был не наш день"
Команда Sauber завершила гонку Формулы 1 в Сингапуре без очков: оба пилота столкнулись с проблемами и финишировали позади, уступив лидерский круг.
Иннокентий Петров
05.10.2025, 18:42·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Sauber завершила этап в Сингапуре с неудовлетворительным результатом: оба пилота оказались вне зоны конкуренции, проиграв лидеру целый круг.

Джонатан Уитли, руководитель Sauber, подвёл итоги уик-энда и подчеркнул: «Прежде всего, хочу поздравить McLaren с защитой титула.

Сегодняшняя гонка для нашей команды сложилась неудачно — практически все обстоятельства были против нас. У меня была надежда, что старт с 11-й позиции позволит побороться за очки, однако реализовать этот потенциал не удалось. Отсутствие традиционных для Сингапура перемен, связанных с выездом автомобиля безопасности, полностью исключило возможности для изменения стратегии и борьбы за позиции. Теперь мы смотрим вперёд — уже через две недели нас ждёт следующая гонка, и мы постараемся выступить лучше».

Габриэль Бортолето, который финишировал 17-м, поделился своими впечатлениями: «Это была не лучшая гонка для нашей команды. На первом круге после контакта в первом повороте — там одновременно оказались три болида — моя машина получила повреждения, и я остался без переднего крыла. Вынужденная остановка в боксах лишила меня важного времени и резко ухудшила мои шансы на хороший результат. В течение всей дистанции мне не хватало темпа, большую часть гонки я провёл позади Колапинто. Сегодня всё складывалось неудачным образом».

Нико Хюлкенберг, завершивший гонку на 20-й строчке, также отметил сложность этапа: «Сегодня явно был не наш день. Отсутствие выгодной позиции на трассе осложняет задачу, тем более на городском автодроме, где обгоны возможны только при существенном преимуществе в состоянии шин.

К концу заезда, когда я приблизился к Франко Колапинто, он неожиданно начал тормозить раньше привычного, из-за чего я потерял прижимную силу, заблокировал колёса и развернул машину. На протяжении уик-энда мы заметно уступали в скорости. Несмотря на трудности, даже после таких гонок мы приобретаем опыт, который поможет нам в следующих этапах».

