Нико Хюлькенберг лишен возможности участвовать

Согласно информации, стюарды Гран При Бахрейна приняли решение о дисквалификации гонщика Sauber Нико Хюлкенберга из-за несоответствия его машины техническим правилам. Причиной стало изношенное состояние контрольной планки под днищем Sauber C45, которое не соответствовало установленным нормам.

После проведения технической инспекции выяснилось, что толщина контрольной планки по краям составляет 8,4 мм, а в центре – 8,5 мм, в то время как минимально допустимое значение по регламенту – 9 мм на всей длине.

В результате нарушения стандартных норм, стюарды приняли решение о дисквалификации Нико Хюлкенберга. В Sauber признали ошибку, согласившись с наказанием.

После удаления Нико Хюлкенберга из списка финишантов гонки, несколько гонщиков, включая Айзека Хаджара, Джека Дуэна, Фернандо Алонсо, Лиама Лоусона, Лэнса Стролла и Габриэля Бортолето, поднялись на одну позицию, однако это не повлияло на распределение очков, так как изменения произошли за пределами первой десятки участников.