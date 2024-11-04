Главная Новости Кроссовер Новинка от Volkswagen: встречайте самый современный кроссовер Volkswagen Tayron L
Новости

Новинка от Volkswagen: встречайте самый современный кроссовер Volkswagen Tayron L

В Китае состоялся выпуск нового кроссовера Volkswagen Tayron L, который стал альтернативой популярной модели Tiguan. Автомобиль представлен исключительно в бензиновой версии, без варианта гибрида.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
04.11.2024, 13:02·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Производство осуществляется на заводах FAW-Volkswagen.

Новинка отличается удлиненным корпусом длиной 4684 мм, доступна с пяти или семью посадочными местами и базируется на платформе MQB Evo. Внешне китайская версия Volkswagen Tayron L напоминает европейский Tayron и местный Tiguan L, однако имеет свои особенности в дизайне.

У всех трех моделей одинаковая колесная база (2791 мм), но стилизация кузова отличается. Также заметны различия в дизайне интерьеров автомобилей.

Фото: Автоновости Дня

Одной из отличительных черт китайских кроссоверов Volkswagen является тройная передняя панель, позволяющая пассажиру контролировать отдельный сенсорный экран. Интересным дополнением стала контурная подсветка дверных карт под уровнем ручек.

В китайской линейке кроссоверов Volkswagen преобладают консервативные модели, предлагаемые исключительно с бензиновыми турбомоторами, без вариантов гибридных двигателей. Базовая комплектация оснащена мотором EA211 объемом 1.5 литра (160 л.с., 250 Нм), в то время как покупателям доступен также 2,0-литровый агрегат EA888 (220 л.с., 350 Нм).

Трансмиссия - 7-ступенчатый робот, предлагаемый лишь для версий верхнего уровня с полным приводом.

Ранее было объявлено, что китайская автомобильная компания Chery начала публичные испытания двух гибридных флагманских моделей. На тестирование были представлены кроссоверы Tiggo 9 PHEV и седан Arrizo 8 PHEV, при этом проводилось тщательное сравнение характеристик и возможностей машин.

Источник

FAW (25)Volkswagen (145)Кроссовер (329)Volkswagen Tayron L (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация