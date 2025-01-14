Новому поколению Range Rover Velar обещают "более интеллектуальное вождение"

Флот предстоящих полностью электрических автомобилей Range Rover становится более ясным по мере раскрытия дополнительной информации о программном обеспечении для грядущей замены Velar. Новый электромобиль появится в 2026 году, чтобы занять место среднеразмерного роскошного внедорожника в линейке Range Rover, и JLR заявляет, что он "предложит более умный и интеллектуальный опыт вождения".

Новый электрический преемник Velar не будет использовать версию платформы Modular Longitudinal Architecture (MLA), на которой будет построен полноразмерный Range Rover Electric, вместо этого он будет размещен на новой платформе EMA фирмы. Компания заявила в 2023 году, что первый автомобиль, использующий эту технологию, будет "современным среднеразмерным роскошным внедорожником", который начнет производство в 2025 году и будет "моделью из семейства Range Rover". После первоначальных планов сделать EMA многофункциональной платформой, было подтверждено, что она будет исключительно электрической.

Архитектура EMA будет широко использовать обновления по воздуху, с акцентом на функции, такие как "эволюция передовых систем помощи водителю", "непрерывный доступ к потоковой передаче мультимедийного контента" и обмен данных между JLR и автомобилями на базе EMA, такими как новый Velar, для предоставления дополнительных сервисов и подсказок по техническому обслуживанию для "снижения расходов для клиента и JLR".

Судя по его размерам, этот тестовый автомобиль может быть полностью электрическим внедорожником, который займет место Velar в линейке Range Rover. Позиционирование нового электромобиля поместит его непосредственно под Range Rover Electric в качестве конкурента новому Porsche Macan EV, Maserati Grecale Folgore и грядущему BMW Neue Klasse SUV.

Мы сразу видим, что дизайн автомобиля имеет более стремительный вид, чем уже довольно изящный Velar. Расположение фар выглядит схожим с текущими Range Rover, вместе с выдающейся решеткой, которая, как ожидается, будет в значительной степени заполнена для улучшения аэродинамики. Есть массивные колесные арки, в которых размещены огромные литые диски, и скатывающееся лобовое стекло для снижения аэродинамического сопротивления. Участок кузова за третьей стойкой поддельный, потому что с других углов видны черты купеобразной формы внедорожника с выраженной задней плечевой линией. Два тонких задних фонаря соответствуют текущему дизайну Range Rover.

Учитывая, что электромобиль построен на совершенно новой платформе, технических подробностей пока мало, но ожидается, что 800-вольтовая архитектура позволит быструю зарядку до 350 кВт.