Zeekr 007 GT: это не лицензия на удовольствие от агента Джеймса Бонда, но она точно захватывает дух

Премиальный бренд электромобилей Zeekr – основанный компанией Geely, теми же людьми, которые сейчас владеют Volvo и Lotus – ожидается на британском рынке позже в этом году, и мы надеемся, что он привезет этот новый универсал 007 GT в британские салоны.

Название 007 GT знакомо британцам, но, скорее всего, его придется изменить, если автомобиль будет продаваться здесь, потому что вряд ли Zeekr захочет вступить в правовой спор с секретным агентом, у которого есть лицензия на убийство.

В Китае, однако, это кажется не проблемой, где седан Zeekr 007 был представлен в 2024 году. У универсала также есть остро-заточенный дизайн передней части с широкой световой полосой шириной 90 дюймов через нос, в то время как плавный силуэт с эффектом плавающей крыши заставляет автомобиль выглядеть так, будто он мог бы выйти из того же дизайн-студии, что и Lucid Air.

Другие элементы стиля включают в себя формированные задние бедра, придающие 007 GT мощное положение, двухстворчатый спойлер на крыше в сопровождении небольшого спойлера на крышке багажника, сверхтонкие светодиодные задние фонари и рейлинги на крыше для дополнительной практичности. Также есть LiDAR-датчик в верхней части лобового стекла, как на Volvo EX90, для использования передовой технологии помощи водителю.