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Zeekr 007 GT: это не лицензия на удовольствие от агента Джеймса Бонда, но она точно захватывает дух

Zeekr's 007 GT shooting brake, created by Geely, is coming to the UK. The premium electric car brand's new model boasts a futuristic design and advanced technology, promising a thrilling driving experience.
РедакцияР
Редакция
22.01.2025, 19:41·2 мин

Премиальный бренд электромобилей Zeekr – основанный компанией Geely, теми же людьми, которые сейчас владеют Volvo и Lotus – ожидается на британском рынке позже в этом году, и мы надеемся, что он привезет этот новый универсал 007 GT в британские салоны.

Название 007 GT знакомо британцам, но, скорее всего, его придется изменить, если автомобиль будет продаваться здесь, потому что вряд ли Zeekr захочет вступить в правовой спор с секретным агентом, у которого есть лицензия на убийство.

В Китае, однако, это кажется не проблемой, где седан Zeekr 007 был представлен в 2024 году. У универсала также есть остро-заточенный дизайн передней части с широкой световой полосой шириной 90 дюймов через нос, в то время как плавный силуэт с эффектом плавающей крыши заставляет автомобиль выглядеть так, будто он мог бы выйти из того же дизайн-студии, что и Lucid Air.

Другие элементы стиля включают в себя формированные задние бедра, придающие 007 GT мощное положение, двухстворчатый спойлер на крыше в сопровождении небольшого спойлера на крышке багажника, сверхтонкие светодиодные задние фонари и рейлинги на крыше для дополнительной практичности. Также есть LiDAR-датчик в верхней части лобового стекла, как на Volvo EX90, для использования передовой технологии помощи водителю.

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