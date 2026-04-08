Новый Xiaomi YU7 GT может напоминать Ferrari Purosangue, но значительно мощнее

Китайский автопроизводитель Xiaomi приступил к испытаниям своего нового флагманского электромобиля на легендарном автодроме Нюрбургринг в Германии. Новинка, получившая название YU7 GT, должна пополнить линейку вместе с революционной моделью SU7 Ultra. Ожидается, что автомобиль получит мощность порядка 1 526 л.с., что позволит ему конкурировать с такими именитыми марками, как Porsche, AMG и Ferrari прямо на их территории.

В то время как представители этих брендов стоят не менее 130 000 фунтов стерлингов, Xiaomi YU7 GT может появиться на рынке по куда более привлекательной цене. По предварительным оценкам, модель способна составить реальную конкуренцию топовым версиям Porsche Macan, Polestar 3 и Alpine A390.

Производитель планирует выпустить высокопроизводительную версию GT на базе электрического кроссовера YU7, уже снискавшего популярность на китайском рынке. Новая модификация объединит экстремальные характеристики SU7 Ultra с более практичным и семейным кузовом YU7. В основе модели лежит трехмоторная схема, способная выдавать до 1 526 л.с., а возможно, и больше. Хотя подробностей о батарее пока немного, ожидается, что YU7 GT получит аккумулятор емкостью 93,7 кВт·ч, аналогичный тому, что используется в седане бренда.