Новый Xiaomi SU7 бросает вызов Porsche Taycan: запас хода 900 км и мощность 681 л.с.

Xiaomi представила обновление для своего электромобиля SU7, в которое вошли усовершенствования в запасе хода, управляемости, отделке салона и безопасности. Компания рассчитывает, что эти изменения сделают её дебютную модель ещё более привлекательной для покупателей.

Ранее SU7 уже оказался в центре внимания благодаря версии Ultra, которая установила рекорд круга на Нюрбургринге среди прототипов четырёхдверных автомобилей. Однако свежие обновления касаются базовой версии Standard, средней комплектации Pro и топового исполнения Max.

Пока что SU7, также известный как Xiaomi YU7, официально не продаётся в Великобритании. Впрочем, производитель планирует выход на европейский рынок в следующем году. Ожидается, что цены будут конкурентоспособными, хотя, вероятно, не такими низкими, как в Китае. К примеру, стоимость SU7 в Китае начинается от 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 24 000 фунтов стерлингов. Версия Pro оценена в 249 900 юаней (около 27 000 фунтов), а топовая Max предлагается за 303 900 юаней (примерно 33 000 фунтов).

SU7 по-прежнему доступен с тремя вариантами аккумуляторов. Для базовой версии Standard сохранили батарею ёмкостью 73,4 кВт·ч, которая теперь обеспечивает запас хода до 447 миль по методике CLTC — это на 13 миль больше, чем раньше. В версии Pro прежний аккумулятор на 94,3 кВт·ч заменили на новый — 96,3 кВт·ч, а максимальный пробег увеличился с 515 до 560 миль. Флагманская версия Max с батареей 101 кВт·ч рассчитана на 518 миль, но акцент здесь сделан на более высокую производительность.