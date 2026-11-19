Первый полностью электрический кемпер Volkswagen ID. Buzz Beach поступил в продажу. Volkswagen ID. Buzz Beach превращает узнаваемый электромобиль для перевозки пассажиров в мобильную спальню: в комплектацию входят раскладная двуспальная кровать, стол и стулья, а также новый режим климат-контроля и освещения «Overnight». Доплата за всё это составляет £1,200.

Внешне Volkswagen ID. Buzz Beach почти не отличается от Volkswagen ID. Buzz Style, на базе которого он создан. Единственным изменением стали ретро-диски Stockton, доступные только этой версии. Кроме того, для Buzz Beach предлагается окраска Candy White и Cherry Red стоимостью £2,826. Именно в таком исполнении модель показали в студии перед презентацией.

Интерьер также практически полностью повторяет стандартную версию. Автомобиль доступен в пяти-, шести- и семиместном вариантах, а внутри установлены высокая передняя панель и 12.9-дюймовый сенсорный экран. Однако в мультимедийной системе скрыт новый режим «Overnight», который обеспечивает непрерывный доступ к климат-контролю, USB-портам для зарядки и 30-цветной подсветке салона. По словам VW, Beach способен использовать свою “powerful battery”, обеспечивая “continuous off-grid climate control for up to 48 hours”.

В задней части салона расположена кровать, складывающаяся из-за задних сидений. В пятиместных версиях она аккуратно размещается в багажнике, тогда как в шести- и семиместных модификациях устанавливается вертикально и занимает больше доступного грузового пространства. Размер матраса составляет два метра на 1.2 метра. VW утверждает, что он “slightly bigger than a standard double bed”, поэтому Buzz может “comfortably sleep two” взрослых.

В отличие от кемперов Volkswagen California, крыша ID. Buzz остаётся фиксированной и не поднимается, чтобы открыть дополнительное спальное место. При этом все версии оснащаются магнитными светонепроницаемыми шторами для боковых окон и вентиляционными вставками для стёкол водителя и переднего пассажира. Для автомобилей с панорамной крышей также предусмотрена полноразмерная шторка.

Помимо кровати, Beach получил раскладные стол и стул — такие же, как в двери багажника бензиновых, дизельных и гибридных California. Возможность установить кухню для Buzz не предусмотрена, однако штатная система Vehicle to Load (V2L) позволяет подключать кофемашину или индукционную плиту во время автономного отдыха.

Продажи ID. Buzz Beach начнутся в ближайшее время. Стоимость модели составляет £53,955 без учёта НДС и £63,837 с НДС. Таким образом, доплата по сравнению с аналогичной версией Style составит £1,200. Сама комплектация Style располагается выше базовой версии Life.

Все модификации оснащаются электромотором мощностью 282bhp, установленным на задней оси, и аккумулятором ёмкостью 79kWh. Производитель заявляет запас хода до 279 miles на одном заряде — это на два мили больше, чем у сопоставимой по оснащению версии Style.