Volvo представила новый многофункциональный ремень безопасности с уникальной технологией персонализации

Компания Volvo готовит к запуску уникальную технологию, направленную на повышение безопасности пассажиров в случае аварий. Новая разработка — система Multi-adaptive Safety Belt — призвана значительно снизить риск получения травм от ремней безопасности, например, переломов ключицы, благодаря возможности индивидуальной настройки под каждого пассажира.

Впервые данная технология появится на новом кроссовере EX60. В будущем она будет внедряться и на другие модели Volvo по мере обновления модельного ряда. На первом этапе система будет использовать 11 различных профилей, которые подбираются с помощью датчиков и сенсоров, определяющих размеры и вес каждого сидящего. До конца года автопроизводитель планирует расширить настройки до практически "бесконечного" количества вариантов с помощью программного обновления.

По словам Йохана Расмуссона, коммерческого руководителя проекта EX60, именно система Multi-adaptive Safety Belt стала его любимой особенностью новой модели. Он отметил, что для Volvo крайне важно продолжать развивать технологии защиты жизни, ведь компания стремится делать больше, чем просто соответствовать стандартам пяти звезд Euro NCAP.

Йохан Расмуссон также подчеркнул, что автомобиль оснащён внутренними камерами и сенсорами, позволяющими индивидуально регулировать натяжение ремня безопасности для каждого пассажира на своем месте.

Фото: autoexpress



Следует отметить, что система Multi-adaptive Safety Belt требует физической установки и не может быть реализована посредством обновления программного обеспечения по воздуху. Таким образом, технология будет появляться только на новых поколениях автомобилей Volvo. Ожидается, что следующей моделью с данной системой станет EX40, выход которой намечен на 2027 год.