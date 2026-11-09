Новый электрический кроссовер Volvo EX50 готовится составить конкуренцию Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron

Volvo представит новый среднеразмерный электрический SUV в 2027 году. EX50 станет просторным современным автомобилем с программно-определяемой архитектурой, 800-вольтовой системой и поддержкой быстрой зарядки, а также большим запасом хода.

Новая модель составит прямую конкуренцию популярным Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron. Одновременно EX50 займет промежуточное положение в модельном ряду Volvo между недавно обновленным EX40 и полностью новым EX60.

Ожидается, что цены на EX50 будут начинаться с отметки чуть ниже £50,000. Таким образом, модель окажется в одном ценовом диапазоне со многими наиболее популярными электрическими SUV на рынке Великобритании.

Изначально автомобиль создавался как замена EX40 — в период, когда Volvo рассчитывала полностью перейти на электрическую линейку и отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания. Однако текущая ситуация на рынке сделала такой план нереалистичным: обновленные XC40 и его электрическая версия EX40 продолжат выпускаться.

Цена EX50 ниже £50k позволит избежать налога на роскошные автомобили и будет значительно меньше стоимости EX60, которая начинается примерно с £57,000. При этом в модельном ряду останется место для EX40, стоимость которого должна быть чуть ниже £40,000, что позволит ему конкурировать с более компактными BMW iX1 и Mercedes GLA.

Volvo уже начала знакомить инвесторов с EX50. Во время недавней презентации финансовых результатов за третий квартал компания назвала новую модель “global BEV”, которая расположится ниже EX60 и будет ориентирована на “large, lower-priced market segment” в Европе. Ожидается, что автомобиль “further strengthen BEV leadership and improve margins”.