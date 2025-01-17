На сети появились утечки нового Volkswagen T-Roc, и обратите внимание на размер этой решетки!

Первые изображения полностью нового Volkswagen T-Roc утекли в сеть задолго до его официального представления в этом году, так что давайте поприветствуем второе поколение чрезвычайно популярного компактного кроссовера – надеемся, он не укусит.

Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте rollendereporter, и, судя по всему, это снимки из новой инфотейнмент-системы/меню настроек T-Roc, показывающие его намного более агрессивный дизайн.

Широкий передний бампер имеет явное сходство с последним Volkswagen Tiguan, Tayron, Golf и Passat, хотя на наших глазах есть сходства с новым MG3 и MG HS SUV.

Пройдя мимо крупной решетки и выступающих воздухозаборников с обеих сторон, мы видим узкий набор LED-фар, соединенных тонкой полосой – как у других упомянутых VW – а сзади есть более крупный световой брус. Новая модель также продолжает агрессивную линию крыши и скатывающееся заднее окно текущего T-Roc.

Внутри T-Roc будет установлена платформа MQB evo, использованная в сильно обновленной Golf Mk8.5, и должна предлагаться с тем же выбором двигателей. Это означает, что базовым двигателем станет 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор, выдающий до 148 л.с., и доступный с мягкой гибридной системой.

Также, вероятно, будет предложен 2,0-литровый дизельный двигатель, а также гибридные силовые установки впервые для T-Roc. В Golf PHEV-система обеспечивает до 62 миль чисто электрического пробега благодаря батарее на 19,7 кВт⋅ч и развивает от 201 до 268 л.с., хотя последнее зарезервировано для Golf GTE.

Фото: autoexpress rollendereporter

Пока неясно, будет ли горячая версия T-Roc R новой модели. Но если она появится, то будет оснащена 328-сильным 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем, найденным в новом Golf R, и также получит полноприводную систему и семискоростную коробку передач DSG.

Значительно, новый T-Roc станет последней полностью новой моделью, которую VW запустит с внутренним сгоранием, поскольку марка движется к полностью электрическому будущему.