Новый Volkswagen ID. Cross составит конкуренцию Skoda Epiq благодаря цене менее 27 000 фунтов стерлингов

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В этом году Volkswagen переживает своеобразную электрическую революцию: на рынок выходят новые ID.3 Neo, ID. Tiguan и ID. Polo. Вскоре к ним присоединится полностью новый ID. Cross.

Экстерьер Volkswagen ID. Cross сразу показывает, какое место занимает модель в линейке. У автомобиля увеличенный дорожный просвет, пластиковая защита кузова и рейлинги на крыше. “This is one of Volkswagen Group’s electric urban car family, like the ID. Polo,” product manager Florian Schrader told Auto Express. “But it’s a bigger car with more space and more usability. It’s a true SUV, rolling on larger wheels.”

ID. Cross также можно рассматривать как полностью электрический аналог бензинового T-Cross. Длина нового электрического SUV составляет 4,153mm, что лишь немного больше показателя T-Cross. При этом расстояние между осями увеличено на 50mm, а ширина и высота кузова позволяют сделать салон просторнее.

Кроме того, модель получила более вместительный багажник и дополнительное 22-litre пространство под капотом для зарядного кабеля.

Размеры автомобиля и запас хода до 271-mile позволяют Volkswagen позиционировать новый электрический кроссовер непосредственно против Skoda Epiq и Renault 4. Как и ID. Cross, Skoda Epiq построена на архитектуре MEB.

Сколько будет стоить Volkswagen ID. Cross?

С учетом несколько более премиального статуса Volkswagen стоимость ID. Cross, вероятно, окажется немного выше цен на упомянутые модели Skoda и Renault.

Комплектации новинки планируют выстроить по аналогии с ID. Polo. Покупателям предложат два варианта аккумуляторов — 37kWh и 52kWh, каждый из которых будет доступен в двух уровнях оснащения: базовом Life и более дорогом Style.